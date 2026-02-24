Il massacro di via Palestro, avvenuto nel 1990, è stato causato da un attentato mafioso che ha sconvolto Milano. Un’esplosione ha distrutto l’elegante palazzo di via Palestro 20, provocando numerosi feriti e danni ingenti. La strage ha segnato un punto di svolta nella storia della città, ricordata ancora oggi come simbolo di violenza e paura. Il luogo, oggi trasformato, rimane un ricordo vivo di quegli anni difficili.

di Andrea Gianni L’elegante palazzo in via Palestro 20, a pochi passi dall’hotel Casa Cipriani con i bolidi parcheggiati davanti e dai giardini Indro Montanelli, ospita ora studi legali e un centro medico, la Bottega Busnelli simbolo del mobile made in Brianza, la Fondazione Riva in prima linea con progetti sociali. Un via vai quotidiano, in un luogo che negli anni ’90 fu teatro di uno dei delitti entrati nella storia, l’ omicidio di Maurizio Gucci. L’imprenditore, la mattina del 27 marzo 1995, stava per entrare nello stabile che all’epoca ospitava la sua società quando cadde nell’agguato, ucciso a colpi di pistola dall’assassino che lo sorprese alle spalle e ferì anche il portinaio, Giuseppe Onorato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: «Ho passato trent’anni a proteggere chi mi ha ferita»: il racconto di Allegra Gucci

Olivia Rodrigo ha appena trovato l’LBD perfetto (ed è un Gucci anni ’90)Olivia Rodrigo ha scelto un classico intramontabile: l’iconico LBD anni ’90 di Gucci.

Argomenti correlati

Il delitto Gucci e la strage. Via Palestro, simbolo della Milano nera anni ’90: Non dimentichiamo il passato; Gabriele Muccino sbarca a teatro: A casa tutti bene in scena al Diana di Napoli; Kate Middleton ai Bafta, il messaggio nascosto dietro l'abito Gucci (riciclato): la mossa per salvare il trono di Williamo dopo lo...; Miriam Leone sarà Patrizia Reggiani nella serie Sky.

Il delitto Gucci e la strage. Via Palestro, simbolo della Milano nera anni ’90: Non dimentichiamo il passatoDavanti al palazzo al civico 20 nel 1995 fu assassinato l’imprenditore, le indagini e il processo. Ora ci lavorano medici e legali. L’attico in San Babila fu al centro di una vendita da record . A poc ... ilgiorno.it

Presentato il progetto di riqualificazione dell’asse tra via Senato e via Palestro - facebook.com facebook

Presentato il progetto di riqualificazione dell’asse tra via Senato e via Palestro #Milano #22febbraio #ViaMarina #ViaSenato #ViaPalestro x.com