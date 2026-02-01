Rimpatriata dopo più di 40 anni dal diploma | È come se il tempo non fosse passato

Sabato 31 gennaio, a Brindisi, si è svolta una grande rimpatriata tra ex compagni di classe, più di 40 anni dopo il diploma. Si sono ritrovati tutti, alcuni per la prima volta dopo tanto tempo, e hanno condiviso ricordi e emozioni. Molti hanno detto di sentirsi come se il tempo non fosse passato e hanno passato la giornata a raccontare vecchie storie, ridere e rivedersi dopo così tanto tempo. È stato un momento speciale per loro, che hanno deciso di riunirsi per riaccendere i legami di un tempo.

BRINDISI - Sabato 31 gennaio 2026, dopo più di 40 anni, gli ex compagni della classe quinta D dell'Istituto Tecnico “G.Marconi" si sono ritrovati a cena. E tra ricordi, risate, lacrime e innumerevoli brindisi, hanno passato una piacevolissima serata come se il tempo non fosse mai trascorso.Presenti all’emozionante reunion: Giovanni Ammirabile,?Paolo Chiga,?Paolo Giudice,?Adriana Larocca,?Gloria Lenzi,?Rachele Leo,?Antonio Mairo,?Stefania Minoia,?Rossana Nigro,?Roberto Panebianco,?Angelo Summa. L’augurio dei presenti è quello di trascorrere altre serate conviviali con quanti purtroppo non hanno potuto partecipare.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Brindisi Italia Rimpatriata a tavola a cinquant’anni dal diploma RImpatriata dei ragazzi della V^ C dell'Itis di Chieti: amicizia autentica trentasette anni dopo il diploma Rimpatriata dei ragazzi della V^ C dell’Itis di Chieti: un incontro che testimonia come l’amicizia possa durare nel tempo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Brindisi Italia Argomenti discussi: Ep 218 – La rimpatriata; Sorpresa degli ex alunni alla maestra dopo 50 anni; Rimpatriata della 5ª A Mercurio 1999: a Badia Polesine il valore del tempo che unisce; La Virgola, di nuovo in compagnia dopo 50 anni: serata amarcord per gli adolescenti di allora. Sorpresa degli ex alunni alla maestra dopo 50 anniNon una semplice rimpatriata, ma un gesto carico di memoria, riconoscenza ed emozione. Cinquant’anni dopo aver lasciato i banchi della scuola primaria, gli ex alunni della Scuola delle Suore Stigmatin ... arezzonotizie.it Strage di Crans, Elsa si sveglia dal coma dopo 22 giorniSe tutto andrà bene, saranno i primi italiani ustionati a Crans-Montana e rimpatriati a tornare propriamente a casa ... quotidiano.net Cison di Valmarino, Conegliano, Olimpiadi, Opitergino-Mottense, Tarzo, Vittorio Veneto | Incontrarsi dopo 70 anni… con la Fiamma olimpica: rimpatriata per i tedofori del ’56 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.