Una giovane di 15 anni originaria di Biella si trovava in terapia intensiva da 58 giorni dopo l’incendio avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno nella località sciistica di Crans-Montana. La tragedia ha coinvolto diverse persone, lasciando molte vittime e feriti. La notizia sulla condizione della ragazza è stata diffusa nelle ultime ore, dopo un periodo di incertezza sulle sue condizioni di salute.

Il tragico incendio scoppiato durante i festeggiamenti di Capodanno nella rinomata località sciistica di Crans-Montana ha segnato profondamente la vita di una giovane ragazza di soli quindici anni, originaria di Biella. Elsa, questo il nome della protagonista di una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità piemontese, ha dovuto affrontare un lunghissimo e tortuoso percorso clinico iniziato in territorio svizzero e proseguito poi presso le eccellenze sanitarie italiane. Il suo caso ha mobilitato non solo i medici specialisti ma anche le istituzioni regionali, che hanno seguito con estrema attenzione ogni singolo aggiornamento riguardante le sue condizioni di salute, apparse fin da subito estremamente critiche a causa delle gravi ustioni riportate durante il rogo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strage Crans-Montana, la notizia sulla 15enne Elsa è appena arrivata: “Era in terapia intensiva da 58 giorni…”

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