Crans-Montana la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni

Elsa, la ragazza di 15 anni rimasta coinvolta nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, è stata dimessa dal centro traumatologico di Torino dopo 58 giorni di ricovero in terapia intensiva. La giovane biellese ha lasciato la struttura, dove era stata sottoposta a cure intensive, e ora si trova fuori dall’ospedale. La notizia arriva dopo un lungo periodo di degenza e cure mediche.

È stata dimessa dal Cto di Torino Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. La giovane, è uscita dopo 58 giorni dalla terapia intensiva del Centro grandi ustionati e verrà ora trasferita al vicino ospedale infantile del capoluogo piemontese Regina Margherita per alcune settimane prima di poter tornare a casa. Lo hanno annunciato questa mattina i genitori della quindicenne e i medici del Cto, durante una conferenza stampa a cui era presente anche l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi. Elsa era arrivata in elicottero da Zurigo il 26 febbraio scorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni Notizie correlate Crans-Montana, anche Elsa Rubino è tornata in Italia. La 15enne biellese ustionata: “Finalmente a casa”Torino, 26 febbraio 2026 – "La strada sarà lunga" dicono i medici, ma adesso il percorso di ripresa di Elsa Rubino proseguirà in Italia. Leggi anche: Crans Montana, dopo la tragedia la beffa. La fattura da 75mila euro dell’ospedale svizzero per 15 ore di terapia intensiva Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crans-Montana, da Regione un opuscolo per l’emergenza incendio; Crans Montana, ai parenti di Manfredi Marcucci fattura da 75mila euro per 15 ore di ricovero nell'ospedale di Sion. L'ambasciatore: Sarà il Cantone svizzero a pagare; 1mattina News 2025/26 - Crans-Montana, i Moretti indagati anche dalla Procura di Roma - 15/04/2026 - Video; Crans-Montana: Inviate per errore fatture fino a 60mila euro alle famiglie dei ricoverati italiani. Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni(ANSA) - TORINO, 24 APR - È stata dimessa dal Cto di Torino Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. La giovane, è uscita dopo 58 giorni dalla terapia intens ... corrieredellosport.it Crans-Montana, Elsa lascia il CTO: Mia figlia piangeva perché qui ha trovato una famigliaLa 15enne va al Regina Margherita. Sulla tragedia del Constellation il 1° ricordo della ragazza: Pensavo fosse un sogno ... torinoggi.it È stata dimessa dal Cto di Torino Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. La giovane, è uscita dopo 58 giorni dalla terapia intensiva del Centro grandi ustionati e verrà ora trasferita al vicino ospedale infantile del c facebook CAG-S: Crans-Montana: regole chiare per la tavola rotonda parl.ch/42rGZw0 x.com