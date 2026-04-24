Crans-Montana dopo 58 giorni la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva

Dopo 58 giorni in terapia intensiva, la 15enne proveniente da Biella ha lasciato l'ospedale di Crans-Montana. La ragazza era arrivata da Zurigo solo alla fine di febbraio, e le sue condizioni di salute erano state critiche nei primi tempi. Ora si trova fuori dalla terapia intensiva, mentre i medici monitorano la sua ripresa. La famiglia ha espresso gratitudine per le cure ricevute.

È uscita dal reparto di Terapia intensiva Elsa, la 15enne di Biella rimasta ferita gravemente nella strage di Capodanno a Crans-Montana. La giovane piemontese è stata dimessa dal Centro traumatologico ortopedico di Torino dopo 58 giorni all'interno del Centro grandi ustionati. Per lei è stato disposto il trasferimento al vicino ospedale infantile Regina Margherita, sempre a Torino. Ad annunciarlo i genitori che, insieme ai medici del Cto, hanno parlato a una conferenza stampa accanto all'assessore del Piemonte alla Sanità, Federico Riboldi., Elsa era lì, al "Constellation", quando le fiamme sono divampate scatenando l'inferno nelle aree sotterranee del disco-bar svizzero.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, dopo 58 giorni la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva Notizie correlate Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorniÈ stata dimessa dal Cto di Torino Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Crans-Montana, anche Elsa Rubino è tornata in Italia. La 15enne biellese ustionata: “Finalmente a casa”Torino, 26 febbraio 2026 – "La strada sarà lunga" dicono i medici, ma adesso il percorso di ripresa di Elsa Rubino proseguirà in Italia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crans-Montana: documenti trasmessi alla procura in parte oscurati; Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni; Fatture fino a 60 mila franchi per i feriti di Crans Montana: la storia di Eleonora e il caso diplomatico; Il sindaco di Crans-Montana: 'Marchiato a vita da questa tragedia'. Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni(ANSA) - TORINO, 24 APR - È stata dimessa dal Cto di Torino Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. La giovane, è uscita dopo 58 giorni dalla terapia intens ... corrieredellosport.it Crans-Montana, Elsa lascia il CTO: Mia figlia piangeva perché qui ha trovato una famigliaLa 15enne va al Regina Margherita. Sulla tragedia del Constellation il 1° ricordo della ragazza: Pensavo fosse un sogno ... torinoggi.it È stata dimessa dal Cto di Torino Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. La giovane, è uscita dopo 58 giorni dalla terapia intensiva del Centro grandi ustionati e verrà ora trasferita al vicino ospedale infantile del c facebook Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila e x.com