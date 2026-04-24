Sono iniziati i lavori di riqualificazione nelle frazioni di Campiglia e Borgatello nel comune di Colle. Gli interventi erano stati annunciati settimane fa e ora sono finalmente in fase di avvio. Le opere prevedono interventi di miglioramento delle strade e della viabilità nelle due zone. La riqualificazione si svolge in un’area che comprende le frazioni di Campiglia e Borgatello, interessando le vie di accesso principali.

Sono in partenza i lavori di riqualificazione nelle frazioni di Campiglia e Borgatello, nel comune di Colle, interventi annunciati da mesi ed ora finalmente in fase operativa. Due progetti distinti, ma uniti da un obiettivo chiaro: aumentare la sicurezza stradale e ridurre la velocità degli automobilisti nei tratti più sensibili. A Campiglia sono stati affidati i lavori per la realizzazione degli attraversamenti pedonali. Ne verranno realizzati due rialzati sui tre inizialmente previsti: il terzo, come ha spiegato il sindaco, non ha ottenuto il via libera dalle autorità competenti. Una riduzione che non cambia la sostanza dell’intervento, ma che ricorda come anche le opere più semplici debbano fare i conti con vincoli e autorizzazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strade sicure a Campiglia e Borgatello

Notizie correlate

Strade sicure, attivato il T-red in via Marconi"Il Comando della Polizia locale ha completato tutte le verifiche necessarie e in questi giorni di sperimentazione è stata accertata la regolarità...

Anas chiede all’UE: fondi per strade sicureIl vertice mondiale di Chambéry ha l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, sollecitare la Commissione Europea affinché garantisca i...