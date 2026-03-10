L’Amministratore Delegato di Anas ha incontrato i rappresentanti della Commissione Europea nel corso del vertice di Chambéry, chiedendo di assicurare i fondi necessari per migliorare la sicurezza delle strade italiane. La richiesta si concentra sulla necessità di risorse finanziare per interventi di manutenzione e sicurezza, senza entrare nel merito di eventuali cause o motivazioni.

Il vertice mondiale di Chambéry ha l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, sollecitare la Commissione Europea affinché garantisca i finanziamenti necessari per la sicurezza stradale. L’intervento si è svolto durante il XVII Congresso Mondiale dei servizi invernali e della decarbonizzazione organizzato dalla PIARC World Road Association. L’obiettivo dichiarato è rendere le infrastrutture conformi alle direttive europee sempre più stringenti, affrontando costi ingenti per garantire resilienza e accessibilità. La richiesta di fondi europei arriva mentre Anas gestisce lavori legati al Giubileo e alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anas chiede all’UE: fondi per strade sicure

Articoli correlati

Niscemi dopo la frana: Anas progetta strade più sicure su fondi regionali e nazionali. Interventi su SP 82 e 35.La Regione Siciliana ha affidato ad Anas la progettazione e l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali 82 e 35 di...

L'ad di Anas Gemme: "Necessario un "Piano Marshall" per strade più sicure e resilienti"“Anas come tutte le altre National Road Authority deve affrontare costi ingenti per garantire sicurezza, resilienza e accessibilità”.