Il Comando della Polizia locale ha attivato il T-red in via Marconi dopo aver concluso i controlli necessari. La sperimentazione, iniziata questa settimana, ha confermato che l’impianto funziona correttamente e può aiutare a ridurre gli incidenti. Durante le prime ore di prova, sono stati multati alcuni veicoli che hanno superato il limite di velocità.

"Il Comando della Polizia locale ha completato tutte le verifiche necessarie e in questi giorni di sperimentazione è stata accertata la regolarità dell’impianto, che ha l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei pedoni e, in generale, di tutti gli utenti della strada". Così l’assessore alla Polizia locale e alla Viabilità Luca Cappanera, ieri, nell’annunciare l’entrata a regime dalla mezzanotte odierna (16 febbraio) del controllo elettronico del passaggio con il semaforo rosso all’incrocio tra via Marconi e via Parini, uno dei punti più delicati della viabilità cittadina. Dalla serata appena trascorsa, infatti, e non prima di una settimana abbondante di test con la fase di pre-esercizio, il T-red è dunque operativo e farà scattare le sanzioni solo nei confronti di quei veicoli che saranno sorpresi a transitare sotto all’impianto semaforico con il semaforo rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strade sicure, attivato il T-red in via Marconi

