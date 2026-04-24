Da diverse sere, alcune strade di Massignano risultano completamente al buio, creando disagi e rischi per chi le percorre. La segnalazione, arrivata dal consigliere comunale di ‘Partecipazione’, Michele Silla, include fotografie che mostrano chiaramente la mancanza di illuminazione. La questione ha suscitato attenzione tra i residenti, che chiedono un intervento urgente per mettere in sicurezza le vie interessate.

Strade buie a Massignano ormai da diverse sere. La segnalazione arriva dal consigliere comunale di ‘Partecipazione’ Michele Silla che ha documentato la situazione. "Il disservizio non è estetico, ma riguarda la sicurezza dei cittadini – scrive Silla – Già nel 2023 il gruppo consiliare PartecipAzione aveva denunciato le stesse criticità e ora, a distanza di tempo, la situazione si ripresenta con le medesime problematiche e pericolosità, segno evidente di un intervento non risolutivo. Torniamo, quindi, a sollecitare l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulla necessità di una manutenzione costante ed efficace degli impianti, con verifiche periodiche e interventi tempestivi sui guasti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Strade al buio, siamo al limite. Intervenire subito"

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