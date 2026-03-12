I fornai di Pistoia esprimono preoccupazione per i possibili aumenti dei costi del pane artigianale, evidenziando come l’incertezza sulle bollette energetiche li metta sotto pressione. Con l’aumento dei prezzi dell’energia attribuito al conflitto in Medio Oriente, molti temono di non poter mantenere le attuali tariffe senza interventi di aiuto. La situazione si fa critica e richiede una risposta immediata.

Pistoia, 12 marzo 2026 – “Se il prezzo dell’energia continuerà a crescere a causa del conflitto in Medio Oriente non riusciremo a resistere a lungo”. Lo dicono i panificatori di Assipan Confcommercio, fortemente preoccupati dalla congiuntura in corso. “Come presidente interprovinciale – commenta Alessandro Cioni – desidero esprimere la forte preoccupazione dei panificatori del nostro territorio per l’attuale andamento dei costi energetici. Il settore della panificazione è tra quelli più esposti all’ aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas. I nostri laboratori lavorano molte ore al giorno, con forni, impastatrici, celle di lievitazione e altre attrezzature che richiedono un consumo energetico costante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pane artigianale a rischio rincari, l’incognita bollette spaventa i fornai: “Siamo al limite, servono aiuti subito”

