Durante un intervento pubblico, l’ex ministro della Difesa ha affermato di rifare l’omaggio ai partigiani e ai caduti della Repubblica di Salò anche in futuro. Ha spiegato di aver visitato spontaneamente il cimitero di Milano, portando una corona al monumento dedicato ai partigiani, e di aver reso omaggio anche al Campo 10, dove sono sepolti molti ignoti e caduti della Repubblica Sociale italiana. L’ex ministro ha sottolineato che queste azioni erano fatte senza obbligo.

"Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma andavo a rendere omaggio al monumento che c'è al cimitero di Milano ai partigiani e portavo una corona, poi andavo al Campo 10 dove sono sepolti molti ignoti, diversi caduti della Repubblica Sociale italiana". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine dell'apertura del Salone del Mobile rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se festeggerà il 25 aprile. "Ci andavo in forma privata perché secondo me era un momento doveroso di una pacificazione - ha concluso - che, almeno quando si parla di coloro che hanno dato la vita, mi sembra doverosa. E lo rifarei".🔗 Leggi su Feedpress.me

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La Russa: Il 25 Aprile rifarei omaggio a partigiani e caduti di Repubblica di Salò

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La Russa: "Il 25 aprile rifarei l'omaggio a partigiani e caduti della Repubblica di Salò". Il presidente del Senato: "E' un momento di pacificazione". #ANSA x.com