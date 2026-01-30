Arte contemporanea in dialogo tra Venezia e Bologna | mostre che esplorano nuove forme espressive

Si apre a Venezia la mostra collettiva *More Than This*, che mette in mostra le nuove forme dell’arte contemporanea. Dopo aver attirato visitatori all’Atelier F, l’esposizione si sposterà in ottobre alla Pinacoteca di Bologna. Due città si confrontano, creando un ponte tra le scene artistiche di Venezia e Bologna.

Un’importante mostra collettiva, intitolata *More Than This*, ha aperto i battenti a Venezia, presso l’Atelier F, per poi spostarsi in ottobre alla Pinacoteca di Bologna, creando un dialogo tra due capitali dell’arte italiana. L’iniziativa, che si inserisce nel panorama delle mostre contemporanee più significative del periodo, riunisce opere di artisti emergenti e affermati, selezionati per il loro impegno a esplorare nuove forme di espressione visiva, spesso al confine tra pittura, scultura, installazione e media digitali. Il progetto non si limita a esporre opere, ma cerca di stimolare un’interazione tra luoghi, culture e linguaggi artistici diversi, sfruttando il potere della geografia come strumento narrativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Le recenti esposizioni presso la Piccola Atene presentano opere di pittura e scultura, offrendo al pubblico un’opportunità di approfondimento e riflessione sulle forme d’arte contemporanee.

