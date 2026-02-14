Mareggiate il sabbiodotto scalda i motori

Il sabbiodotto è stato attivato questa mattina per intervenire sulle zone di spiaggia a nord del porto, dove le mareggiate hanno causato un rapido allontanamento della sabbia. La macchina inizia subito il suo lavoro, pompando nuova sabbia per ripristinare il litorale e contrastare l’erosione.

Subito il sabbiodotto in funzione per pompare sabbia nella zona di arenile a nord del porto, dove le correnti 'mangiano' di più. Poi si farà la conta dei camion pieni di sabbia da far arrivare sulla spiaggia soprattutto a sud, dove le onde hanno colpito duramente la linea di costa durante l'inverno. E' questo il cronoprogramma fissato dall'assessore al Demanio, Christian Andruccioli, per frenare l'avanzata del mare. A chiedere un intervento importante a difesa della linea di costa era stato il presidente della Cooperativa bagnini, Diego Casadei. "Ci siamo già mossi - ribatte Andruccioli - ma devo fare una premessa.