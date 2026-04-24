Il 1° maggio, dalle 6 del mattino, le imbarcazioni non potranno attraversare lo Stretto di Messina a causa di un blocco totale deciso dai pescatori. La Federazione Armatori Siciliani ha richiesto un limite al prezzo del diesel, fissandolo tra 0,40 e 0,70 euro al litro. La protesta coinvolge numerosi operatori marittimi che contestano i costi elevati del carburante.

? Cosa sapere Blocco totale della navigazione nello Stretto di Messina il 1° maggio dalle ore 6.. Federazione Armatori Siciliani chiede tetto al diesel tra 0,40 e 0,70 euro al litro.. Il 1° maggio prossimo, dalle ore 6 alle ore 20, lo Stretto di Messina sarà teatro di un blocco totale della navigazione deciso dalla Federazione Armatori Siciliani per protestare contro l’impennata dei costi del carburante. La mobilitazione straordinaria dell’intero comparto della pesca marittima professionale è stata ufficialmente comunicata da Micalizzi, che ha denunciato una mancanza di risposte concrete da parte delle istituzioni nazionali. La decisione di...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop nello Stretto: i pescatori bloccano il mare contro il diesel

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