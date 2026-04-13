Trasporti nello Stretto stop di otto ore per il personale Blu Jet

Venerdì 17 aprile si fermerà il personale della compagnia di trasporti nello Stretto per otto ore, tra le 9 e le 17. Le rappresentanze sindacali regionali delle organizzazioni Filt e Uilt hanno proclamato lo sciopero, che interesserà i collegamenti gestiti dalla compagnia Blu Jet. La protesta si svolgerà senza preavviso e potrebbe causare disagi ai passeggeri in quella fascia oraria.

Nuovi disagi in vista per i collegamenti nello Stretto. Le Segreterie regionali Sicilia delle organizzazioni sindacali Filt e Uilt hanno proclamato uno sciopero di otto ore del personale Blu Jet, previsto per venerdì 17 aprile, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 17.La protesta interesserà.🔗 Leggi su Messinatoday.it Sciopero del personale navi Blu Jet, possibili disservizi nello StrettoPossibili disservizi per gli utenti dei mezzi navali delle Ferrovie dello Stato che attraversano lo Stretto, per uno sciopero del personale Blu Jet. Il petrolio supera i 100 dollari: alta tensione nello Stretto di Hormuz e rischio stop prolungatoABBONATI A DAYITALIANEWS La guerra in Medio Oriente scuote il mercato energetico globale La guerra in Medio Oriente sta provocando quella che gli... How Airbnb & Lonely Planet Changed Travel Forever | Ahead of Their Time