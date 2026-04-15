Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver raggiunto la piena superiorità marittima nella regione del Medio Oriente, implementando un blocco navale nello Stretto di Hormuz. Sono state fermate otto petroliere, con l’obiettivo di interrompere i traffici iraniani nella zona. La misura si inserisce in un’operazione di controllo più ampia, volta a limitare le attività marittime legate all’Iran.

ABBONATI A DAYITALIANEWS “Superiorità marittima” e blocco dei traffici iraniani. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver raggiunto la “piena superiorità marittima” in Medio Oriente, dando attuazione a un blocco navale nei confronti dell’Iran. Secondo quanto dichiarato dal comando centrale americano, il blocco dei porti iraniani sarebbe stato completato in sole 36 ore, interrompendo di fatto i traffici marittimi da e verso il Paese. Otto petroliere fermate e costrette a invertire la rotta. Dal 13 aprile, giorno di entrata in vigore della misura, la Marina statunitense ha fermato almeno otto petroliere legate all’Iran, obbligandole a cambiare direzione nello stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Stati Uniti bloccano 8 petroliere nello Stretto di Hormuz

Iran Closes the Strait of Hormuz — The Global Collapse Has Begun

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