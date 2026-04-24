Dal 1° maggio 2026, la Russia sospenderà il transito di petrolio dall’oleodotto Druzhba, bloccando il flusso proveniente dal Kazakistan verso la Germania. La decisione riguarda l’interruzione delle forniture lungo questa via, interessando direttamente la raffineria Pck di Schwedt, un impianto strategico per il settore energetico del nord-est tedesco e per la Polonia occidentale. La mossa si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle rotte di approvvigionamento energetico.

A partire dal 1° maggio 2026, la Russia sospenderà il transito del petrolio dal Kazakistan verso la Germania attraverso l’oleodotto Druzhba, mettendo in grave difficoltà la raffineria Pck di Schwedt, hub energetico cruciale per il nord-est del Paese e per la Polonia occidentale. La notizia, confermata ufficialmente da Mosca e dal Kazakistan, ha fatto subito scattare l’allarme sui prezzi dei carburanti e minaccia di provocare penurie di benzina e carburante in vaste aree della Germania orientale, con possibili ripercussioni sul piano politico interno. Si potrebbe ampliare il divario tra le due Germanie: quella occidentale, atlantista, antirussa e convinta sostenitrice dell’Ucraina, e quella orientale, dove prevalgono le voci di chi, al contrario, chiede un rapporto più pragmatico con Mosca.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Stop al petrolio verso Druzhba: la Russia chiude i rubinetti e la Germania Est trema

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