Sabotaggio all' oleodotto transalpino Tal | bloccati i rubinetti di greggio verso la Germania

All'inizio di marzo, la rete elettrica di una stazione di pompaggio sull'oleodotto transalpino, situata nella provincia di Tolmezzo, è stata oggetto di un presunto attacco. Questo episodio ha causato l'interruzione del flusso di greggio verso la Germania, lasciando senza approvvigionamento la più grande raffineria tedesca. Il quotidiano tedesco Die Welt ha riferito che l'incidente, attribuito a un sabotaggio, ha avuto conseguenze dirette sull’approvvigionamento energetico.

La più grande raffineria di greggio tedesca è a secco e il problema è tutto italiano. Colpevole un “attacco” – scrive il quotidiano tedesco Die Welt – alla rete elettrica di una stazione di pompaggio dell'oleodotto transalpino (Tal) a Terzo di Tolmezzo, avvenuto alla fine di marzo: sono quindi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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