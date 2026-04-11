Pompa scollegata per riparazioni esterne | l' origine dello stop al greggio verso la Germania

Un'interruzione nel trasporto di greggio verso la Germania ha causato la sospensione delle forniture provenienti da una regione italiana. La causa ufficiale dell’interruzione è una pompa scollegata, che richiede riparazioni esterne. La notizia ha generato discussioni sui possibili motivi dell’incidente, con alcune fonti che hanno avanzato ipotesi di sabotaggio. La società coinvolta ha invece confermato che si tratta di un guasto tecnico senza implicazioni di altro genere.

Non si è fatta attendere la replica della Siot sul “sabotaggio” a Terzo di Tolmezzo riportato dal quotidiano tedesco Die Welt e ripreso a ruota dalle agenzie di stampa: l'incidente che ha bloccato il trasporto di greggio verso la Baviera e il Baden-Wuerttenberg sarebbe in realtà solo un. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Sabotaggio all'oleodotto transalpino Tal: bloccati i rubinetti di greggio verso la GermaniaLa più grande raffineria di greggio tedesca è a secco e il problema è tutto italiano. Hormuz, traffico a zero. Il greggio a 90 dollari: "Export di energia verso lo stop"Se la guerra continua, il Golfo Persico potrebbe bloccare le esportazioni di energia.