stop ai parcheggi abusivi obiettivo sicurezza

In alcune zone della città verranno rimossi diversi parcheggi considerati abusivi ma tollerati, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e preservare le condizioni della rete viaria. La decisione interessa specifiche aree della viabilità cittadina, dove si sono verificati problemi legati alla circolazione e alla tutela delle condizioni delle strade. La scelta mira a garantire una maggiore tutela per gli automobilisti e la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Saranno tolti diversi parcheggi considerati abusivi, ma tollerati, in alcuni punti della viabilità cittadina per migliorare la sicurezza della circolazione e tutelare le condizioni della rete viaria, in particolare nelle aree più critiche del territorio. È quanto ha deciso l’amministrazione comunale che interviene con una serie di provvedimenti. Fra i tratti interessati c’è quello in via Passero Solitario. Nel tratto compreso tra il parcheggio Sant’Agostino e l’intersezione con via Porta Cerasa, saranno installati dissuasori di sosta per impedire il parcheggio abusivo lungo un segmento particolarmente stretto e curvilineo. Qui, infatti, la polizia locale ha più volte accertato violazioni al codice della strada, con situazioni di pericolo soprattutto per pedoni e utenti più vulnerabili.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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