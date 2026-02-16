Pialassa Baiona stop ai capanni abusivi | ordinanza per liberare l’area e rilanciare il patrimonio naturale

Il Comune ha emesso un'ordinanza per rimuovere i capanni abusivi sulla Pialassa Baiona, un’area protetta nel Parco del Delta del Po, per proteggere il suo habitat naturale. La presenza di strutture illegali danneggia l’ecosistema e ostacola la tutela della biodiversità locale. Per questo motivo, le autorità hanno deciso di intervenire immediatamente, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni originali dell’ambiente e garantire la fruibilità pubblica dell’area.

Demolizione di manufatti abusivi alla Pialassa Baiona: 95mila euro per ripristino ambientale e valorizzazione dell’area naturalistica La Pialassa Baiona è un patrimonio naturalistico di rilievo nazionale e internazionale, all'interno del Parco del Delta del Po, e la sua cura è indispensabile per mantenere e, in alcune situazioni, ripristinare le condizioni ambientali. Va in questa direzione la delibera, approvata dalla Giunta a fine 2025, riguardante la demolizione di alcuni manufatti abusivi adibiti a capanni da pesca, cavane e pontili, raccolta rifiuti. L’impegno economico ammonta a 95mila euro di risorse.🔗 Leggi su Ravennatoday.it "Stop agli ingressi abusivi. Ordinanza ai proprietari" L'amministrazione comunale ha emanato un'ordinanza per contrastare gli ingressi abusivi e i bivacchi nel territorio. Capodanno a Napoli, stop ai fuochi d'artificio in alcuni luoghi simbolo in città: l'ordinanza In occasione dei festeggiamenti di Capodanno, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha emanato un’ordinanza per regolamentare l’uso dei fuochi d’artificio in alcune zone della città, tra cui piazza del Plebiscito e piazza Municipio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Rubato un fuoribordo in Pialassa Lo usavo per portare cibo ai gattiEra della volontaria che cura la colonia su un isolotto nella laguna: Di nessun valore, ma mi serviva . Online un appello dell’Enpa nella speranza di trovare qualcuno che ne abbia uno inutilizzato ... ilrestodelcarlino.it Pialassa Baiona, approvata delibera per il ripristino di un argine naturaleNella seduta di ieri, martedì 2 dicembre, (per chi volesse vederla https://ravenna.consiglicloud.it/) il Consiglio comunale ha all’unanimità la proposta di deliberazione Riconoscimento della ... ravenna24ore.it Marina Romea Birdwatching in Pialassa Baiona - escursioni guidate in barca - facebook.com facebook