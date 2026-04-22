Bernardo Silva Juve summit a Torino in arrivo | l’agente parlerà con la dirigenza bianconera del suo futuro

L'agente di Bernardo Silva sarà a Torino nei prossimi giorni per incontrare la dirigenza della Juventus. Durante l’incontro si discuterà del possibile trasferimento del centrocampista portoghese alla squadra bianconera. La società ha deciso di puntare su Silva per aumentare la qualità del reparto centrale. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa, ma l’incontro è confermato.

Mercato Napoli, Rafa Marin può tornare in estate: ecco lo scenario che prende forma. Tutti i dettagli Calciomercato Milan, SOS numero 9: Allegri traccia l’identikit del nuovo attaccante. 4 nomi per il grande colpo dell’estate, di chi si tratta Como, Suwarso: «Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità. Complimenti all’Inter» Mercato Napoli, Rafa Marin può tornare in estate: ecco lo scenario che prende forma. Tutti i dettagli Max Tonetto, dall’erba dell’Olimpico al volante: l’ex terzino della Roma oggi guida Uber. Ecco il motivo Zapata torna a disposizione di D’Aversa? Le ultimissime sulle condizioni dell’attaccante del Torino Cristiano Ronaldo e suo figlio insieme all’Al-Nassr? Scenario possibile: ecco cosa filtra sul futuro della coppia Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bernardo Silva Juve, summit a Torino in arrivo: l’agente parlerà con la dirigenza bianconera del suo futuro Notizie correlate Bernardo Silva alla Juventus, il suo agente è atteso a Torino nei prossimi giorni. Di cosa discuterà con la dirigenza bianconeradi Angelo CiarlettaBernardo Silva alla Juventus, il procuratore del lusitano è atteso a Torino nei prossimi giorni. Bernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Cosa sta succedendoBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bernardo Silva saluta il Manchester City: il messaggio social; La nuova Juve di Spalletti con Lewandowski e Bernardo Silva, ecco un'idea di formazione; L'annata del Napoli resta positiva: Ferrara sicuro e poi si esprime sul futuro dell'amico Conte; Juventus, rivoluzione a centrocampo: da Silva a Kessié. Bernardo Silva Juve,l’agente atteso a Torino nei prossimi giorni: sul tavolo il possibile trasferimento in bianconeroLa Juventus ha individuato in Bernardo Silva il profilo ideale per elevare il tasso tecnico del centrocampo. Secondo Tuttosport, l’agente Jorge Mendes è atteso a Torino nei prossimi giorni per ... calcionews24.com Bernardo Silva via dal City per restare in Premier League? La suggestione tra Juve e BarcellonaIl futuro di Bernardo Silva è uno dei temi più caldi del prossimo mercato estivo. Dopo anni di successi con il Manchester City, il talento portoghese sembra pronto a chiudere un ciclo importante della ... tuttosport.com La Juve lavora su Bernardo Silva da novembre. Posso dirti che l'offerta c'è, ora bisogna solo attendere la sua decisione. x.com #BernardoSilva, si complica la pista #Juve C'è l'interesse di questo club - facebook.com facebook