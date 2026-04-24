Steward e poliziotto aggrediti dopo Modena-Palermo Daspo per tre tifosi ospiti

Dopo la partita tra Modena e Palermo, tre tifosi ospiti sono stati coinvolti in un episodio di violenza che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. Steward e un poliziotto sono stati aggrediti al termine dell’incontro presso lo stadio Baglia. Nei giorni successivi, la polizia ha emesso provvedimenti di Daspo nei confronti dei tre sostenitori palermitani, che sono stati riconosciuti responsabili dell'aggressione.

La violenza esplosa al termine della partita al Baglia costa carissima a tre tifosi siciliani. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Modena ha infatti notificato pesanti provvedimenti di Daspo nei confronti di tre sostenitori del Palermo, resisi protagonisti di una grave aggressione tra le.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Tifosi dell'Avellino aggrediti in autostrada: arriva il daspo per due baresiL'episodio si sarebbe verificato il 12 novembre 2023: i due nuovi provvedimenti si aggiungono ai 5 già emessi in passato dalla Questura di Bari... Tifosi dell'Avellino aggrediti in autostrada: arriva il Daspo per quattro baresiL'episodio si sarebbe verificato il 12 novembre 2023: i quattro nuovi provvedimenti si aggiungono ai 5 già emessi in passato dalla Questura di Bari...