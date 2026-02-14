Tifosi dell' Avellino aggrediti in autostrada | arriva il Daspo per quattro baresi

Un gruppo di tifosi dell'Avellino è stato aggredito sull’autostrada, e subito sono scattate le misure contro alcuni supporter baresi. Quattro di loro hanno ricevuto il Daspo, che vieta loro di entrare negli impianti sportivi per un certo periodo. La rissa è avvenuta durante il viaggio di ritorno dopo la partita, quando i tifosi baresi si sono scagliati contro i sostenitori avellinesi, causando tensione e paura tra i presenti. Già in passato, cinque supporter di una squadra dilettantistica di Bari avevano ricevuto sanzioni simili.

L'episodio si sarebbe verificato il 12 novembre 2023: i quattro nuovi provvedimenti si aggiungono ai 5 già emessi in passato dalla Questura di Bari Cinque provvedimenti di Daspo erano stati già emessi nei confronti di alcuni tifosi di una squadra locale di calcio dilettantistico barese. Oggi scattano altri quattro Daspo per altri supporter. Sono questi i risultati delle indagini condotte dalla Digos della Questura di Bari, in merito all'episodio che si verificò il 12 novembre 2023 presso l'area di servizio autostradale 'Murgia Ovest': in quell'occasione un gruppo di sostenitori della squadra dell'Avellino, diretto a Brindisi per assistere all'incontro di calcio fra le compagini irpina e salentina, sarebbe stato aggredito da un gruppo di tifosi baresi.