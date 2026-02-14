Tifosi dell' Avellino aggrediti in autostrada | arriva il daspo per due baresi

Due tifosi di Bari hanno ricevuto il divieto di assistere alle partite dell’Avellino dopo aver aggredito alcuni supporter in autostrada. La polizia ha identificato i responsabili grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte sul luogo. I fatti sono avvenuti durante il viaggio di ritorno dalla partita e sono stati segnalati da altri automobilisti presenti sulla corsia. Già in passato, cinque supporters baresi avevano ricevuto il Daspo per comportamenti violenti.

L'episodio si sarebbe verificato il 12 novembre 2023: i due nuovi provvedimenti si aggiungono ai 5 già emessi in passato dalla Questura di Bari Cinque provvedimenti di Daspo erano stati già emessi nei confronti di alcuni tifosi di una squadra locale di calcio dilettantistico barese. Oggi scattano altri due Daspo per altri supporter. Sono questi i risultati delle indagini condotte dalla Digos della Questura di Bari, in merito all'episodio che si verificò il 12 novembre 2023 presso l'area di servizio autostradale ‘Murgia Ovest’: in quell'occasione un gruppo di sostenitori della squadra dell'Avellino, diretto a Brindisi per assistere all'incontro di calcio fra le compagini irpina e salentina, sarebbe stato aggredito da un gruppo di tifosi baresi.🔗 Leggi su Baritoday.it Fumogeni gettati sugli spalti: Daspo per due tifosi dell’Union Brescia Due tifosi della squadra di Brescia sono finiti sotto Daspo per due anni. Aggrediti e accoltellati vicino all'ingresso dell'autostrada: tre uomini in ospedale Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Avellino, oltre 2.000 tifosi a Monza: la classifica delle presenze in trasferta, lupi sul podio. Avellino, Biancolino si scusa col tifoso e chiede l’aiuto della Curva: Sempre forza lupi!Il comunicato dell'Avellino con le parole di Biancolino dopo le dichiarazioni della Curva Sud sul diverbio tra l'allenatore e un tifoso ... gianlucadimarzio.com Non solo l'esplosione in campo, tifosi interisti aggrediscono nordafricani in stazioneGrave episodio di violenza, domenica sera, alla stazione ferroviaria di Cremona, dove un gruppo di nordafricani è stato aggredito ... cremonaoggi.it Sport Channel 214. . Dopo il chiarimento tra i tifosi e Biancolino, testa al Pescara Domenica per l'Avellino, l'appuntamento che vale una stagione facebook