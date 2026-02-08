Il Mario Negri promuove le materie scientifiche | 200 studenti incontrano Amalia Ercoli Finzi

Questa mattina, al Mario Negri, 200 studenti hanno incontrato Amalia Ercoli Finzi. L’evento ha portato in aula giovani curiosi e appassionati, pronti a scoprire di più sulle scienze. Finzi ha raccontato la sua esperienza, cercando di coinvolgere i ragazzi e di farli appassionare alle materie scientifiche. È stata una giornata intensa, con domande e discussioni che hanno acceso l’interesse dei partecipanti.

Una mattinata ricca di stimoli per ispirare, orientare e accendere la passione delle nuove generazioni verso le materie scientifiche. È stato questo lo spirito dell'evento "STEMpower. Scopri, immagina, crea il futuro" promosso dall'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, in collaborazione con il Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, nell'ambito della Settimana delle Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics, 4–11 febbraio), che ha visto la partecipazione di oltre 200 studenti delle scuole superiori di Bergamo e provincia. Protagonista della mattinata è stata Amalia Ercoli Finzi, professoressa emerita del Politecnico di Milano e prima donna in Italia a laurearsi in Ingegneria aeronautica, che ha dialogato con Ariela Benigni, segretario scientifico e coordinatore delle Ricerche delle sedi di Bergamo e Ranica dell'Istituto Mario Negri.

