Parità di genere Amalia Ercoli Finzi | Multerei uomini che non aiutano in casa
Amalia Ercoli Finzi si pronuncia sulla disparità di genere, sottolineando che molti uomini non partecipano alle faccende domestiche. La scienziata evidenzia come la divisione delle responsabilità in famiglia sia ancora sbilanciata, nonostante i progressi. Ricorda che l’uguaglianza richiede impegno concreto da parte di entrambi i genitori, non solo delle donne. La sua critica si concentra sulla mancanza di collaborazione, invitando gli uomini a essere più attivi in casa.
Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo convincerci che le donne hanno il privilegio di partorire, ma il dovere di educare i figli non può essere solo loro. La genitorialità è un diritto, ma il dovere non si può lasciare soltanto alle donne. Metterei una multa agli uomini che non si occupano della casa, perché non è giusto. È un problema di cultura". Sono le parole di Amalia Ercoli Finzi, ingegnera aeronautica e professoressa onoraria del Politecnico di Milano, all'evento 'Progetto donna' promosso, oggi a Milano, dall'Ordine degli ingegneri della provincia meneghina. "Tengo molto a questa fotografia: lì c'è scritto 'È nata la Repubblica italiana'.🔗 Leggi su Iltempo.it
