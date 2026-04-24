Stellantis vende la fabbrica di Cassino ai cinesi di Dongfeng? L’indiscrezione di Bloomberg

Secondo quanto riporta un'agenzia di stampa, Stellantis starebbe valutando la possibile vendita della propria fabbrica di Cassino ai rappresentanti di un'azienda cinese. L'indiscrezione si basa su una fonte anonima e non ci sono conferme ufficiali al momento. La fabbrica si trova nella provincia di Frosinone e attualmente produce veicoli per il gruppo automobilistico. La trattativa, se confermata, potrebbe influire sulla produzione e sull'occupazione nella zona.

L'azienda vorrebbe disfarsi, in tutto in parte, di 4 stabilimenti europei e lo avrebbe già detto ai governi di Italia e Francia. Emissari asiatici avvistati in alcuni siti, anche nel nostro Paese Stellantis potrebbe vendere la sua fabbrica di Cassino, in provincia di Frosinone, ai cinesi di Dongfeng. Lo rivela la testata statunitense Bloomberg, secondo cui la casa automobilistica franco-italiana ha individuato quattro stabilimenti in Europa da vendere o condividere con altre aziende per far fronte alla sovraccapacità produttiva del gruppo. Non sarebbe ancora stata presa nessuna decisione, ma tra i siti produttivi individuati ci sarebbero quelli di Rennes, Madrid e, appunto, Cassino.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Stellantis vende la fabbrica di Cassino ai cinesi di Dongfeng? L’indiscrezione di Bloomberg Notizie correlate Crisi Stellantis, lo stabilimento di Cassino al centro delle trattative: spunta l'ipotesi di cessione ai cinesi di DongfengIl futuro dello storico polo industriale Stellantis di Cassino si trova a un bivio cruciale. Cassino, l’ipotesi Dongfeng: il piano per rilanciare StellantisIl futuro produttivo di Cassino si trova a un bivio decisivo, mentre il governo italiano valuta l’ingresso del colosso cinese Dongfeng Motor... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Stellantis smetterà di produrre auto in una storica fabbrica francese; Stellantis, la fabbrica di Poissy in Francia non produrrà più auto dal 2028; Il piano di Stellantis: via (altri) 1.000 lavoratori e una fabbrica ai cinesi. Ecco cosa sappiamo; Stellantis, a settembre si va in fabbrica anche il sabato. Stellantis vende la fabbrica di Cassino ai cinesi di Dongfeng? L’indiscrezione di BloombergStellantis potrebbe vendere la sua fabbrica di Cassino, in provincia di Frosinone, ai cinesi di Dongfeng. Lo rivela la testata statunitense Bloomberg, secondo cui la casa automobilistica ... tpi.it Stellantis, la fabbrica di Poissy in Francia non produrrà più auto dal 2028L'azienda ha deciso di arrestare, a partire dal 2028, la produzione di automobili nella storica fabbrica di Poissy, chiudendo del tutto un capitolo della storia industriale nella regione parigina. Que ... tg24.sky.it Stellantis Cassino, Piedimonte nella rosa dei 4 siti europei da vendere ai cinesi o da gestire in partnership Leggi qui https://www.frosinonenews.eu/stellantis-cassino-piedimonte-nella-rosa-dei-4-siti-europei-da-vendere-ai-cinesi-o-da-gestire-in-partners - facebook.com facebook