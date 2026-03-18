Femminicidio a Bergamo | donna uccisa a coltellate dal marito nella loro abitazione

Questa mattina a Bergamo, in via Pescaria, una donna è stata uccisa dal marito con coltellate nell’abitazione in cui vivevano. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’uomo, che ora si trova sotto interrogatorio. La vittima aveva 40 anni, e l’omicidio rappresenta l’ultimo episodio di violenza di genere registrato nella città.

Questa mattina si è verificato un femminicidio a Bergamo: una donna è stata uccisa dal marito a coltellate in una abitazione di via Pescaria. Sul posto le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Femminicidio in via Pescaria, donna uccisa a coltellate dal marito Una folla silenziosa per l'ultimo saluto a Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal maritoIl parroco della chiesa Regina Pacis di Anguillara Don Paolo Quatrini e una folla silenziosa hanno accolto poco dopo le 14 la bara di Federica... Contenuti utili per approfondire Femminicidio a Bergamo donna uccisa a... Discussioni sull' argomento Il Bologna va a Sassuolo in cerca di punti senza scordare la Roma; Cristina Cattaneo: Studiare i morti mi ha insegnato ad amare la vita. Femminicidio a Bergamo: donna uccisa a coltellate dal marito nella loro abitazioneQuesta mattina si è verificato un femminicidio a Bergamo: una donna è stata uccisa dal marito a coltellate in una abitazione di via Pescaria ... fanpage.it Femminicidio in via Pescaria, donna uccisa a coltellate dal maritoFemminicidio a Bergamo. Una donna è stata uccisa a coltellate nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo in un’abitazione di via Pescaria. La donna è stata colpita dal marito, da chiarire il movente. bergamonews.it Femminicidio a Bergamo: un uomo ha ucciso sua moglie in casa a coltellate. Dalle prime informazioni l’omicidio è avvenuto in tarda mattinata in una abitazione di via Pescaria, alla periferia della città. Sul posto polizia, ambulanze e vigili del fuoco. La strada è - facebook.com facebook Femminicidio Ilaria Sula, la confessione in aula di Mark Samson x.com