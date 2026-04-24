Stefani sul 25 Aprile | Pagato prezzo di vite e sofferenze per riconquista della libertà

Domani si celebra l’81esimo anniversario della Liberazione, un giorno in cui si ricorda la fine dell’occupazione nazifascista nel paese. In occasione di questa ricorrenza, un rappresentante ha commentato il 25 Aprile affermando che il prezzo pagato per la libertà è stato alto, con vite perse e sofferenze affrontate durante il periodo della guerra. La giornata viene ogni anno commemorata con eventi e riflessioni su quel capitolo storico.

Domani è il 25 Aprile, giorno in cui si ricorda l'81 anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Una ricorrenza sottolineata oggi dal presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, il quale ha voluto ricordare quei reduci da dittatura e distruzione determinati a offrire un.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate 25 Aprile: il miracolo della libertà che unì l’Italia nel sangue? Cosa sapere Il CLNAI ordinò l'insurrezione generale nei territori occupati il 25 aprile 1945. Nell'81° anniversario del 25 aprile sarà onorato il valore della libertàVerona si appresta a celebrare l'81° anniversario della Liberazione con un programma articolato che intreccia memoria storica e riflessione civile,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Festa nazionale il 25 aprile? Per sei su dieci lo è; Calendario scolastico 2026-2027 in Veneto, Stefani: Si inizia il 10 settembre; In arrivo il Bloom Festival: Uniamo le generazioni attraverso musica e socialità. Il Presidente Stefani in visita all’Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino Una bellissima occasione di incontro con gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo, che comprende Cinto Euganeo, Lozzo Atestino e Vò. - facebook.com facebook