25 Aprile | il miracolo della libertà che unì l’Italia nel sangue

Il 25 aprile 1945, in Italia, si verificò un'insurrezione generale nei territori occupati, ordinata dal CLNAI. A Milano, le azioni partigiane contribuirono a far cadere il regime dittatoriale e a portare alla nascita della Repubblica. Questa data rappresenta un momento cruciale nella storia del Paese, segnato dalla lotta armata e dalla resistenza contro l'occupazione e il regime fascista.

? Cosa sapere Il CLNAI ordinò l'insurrezione generale nei territori occupati il 25 aprile 1945.. L'azione partigiana a Milano segnò la transizione dal regime dittatoriale alla Repubblica.. Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, con il comando stabilito a Milano e la presenza di Sandro Pertini, ordinò l’insurrezione generale nei territori ancora occupati dalle forze nazifasciste, segnando l’inizio dell’attacco ai presidi tedeschi e fascisti. Questo atto di rottura definitiva portò alla fine di un periodo tragico per l'Italia e gettò le fondamenta per la successiva svolta repubblicana, sancita dal referendum del secondo dopoguerra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 Aprile: il miracolo della libertà che unì l’Italia nel sangue Notizie correlate 25 Aprile: l’Italia si mobilita per i suoi 80 anni di libertà? Cosa sapere L'Italia celebra l'ottantesimo anniversario della Liberazione con manifestazioni a Milano, Roma e Marzabotto. Nell'81° anniversario del 25 aprile sarà onorato il valore della libertàVerona si appresta a celebrare l'81° anniversario della Liberazione con un programma articolato che intreccia memoria storica e riflessione civile,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Argentina, povertà in calo o maquillaje?; Ritorna il 25 aprile ad Albenga il Concerto della Liberazione; Vannacci: Non festeggio il 25 aprile, no a Bella ciao o tiritere antifasciste; Il Miracolo progressista del concerto di Genova? A Ferrara esiste da anni. Da noi è la normalità. Trama Serie Tv Il MiracoloIl Miracolo, trama episodio e riassunto della puntata relativa alla serie tv in onda su Sky Atlantic HD sabato 25 aprile 2026 alle ore 08.10. superguidatv.it 25 APRILE | Da Bella Ciao, cantata in tutto il mondo, ai papaveri rossi, i simboli della Liberazione e della Resistenza #ANSA - facebook.com facebook Verso il 25 aprile: Brescia rende omaggio ai caduti della Resistenza x.com