Furti e auto devastate nei garage L’ira dei residenti | Più controlli

"Un malessere e un senso di insicurezza che si protraggono ormai da troppo tempo". Inizia così lo sfogo di Franca Zappi Carroli, residente in via Michelangelo a Casalecchio di Reno, che si fa portavoce dei cittadini della zona compresa tra le vie Giambologna, Guido Reni e Botticelli. "Strade troppo spesso prese di mira dai malviventi, con ripetuti assalti alle abitazioni o ai veicoli parcheggiati — riavvolge il nastro la residente — episodi che non fanno che alimentare i nostri timori". Un'esperienza che la cittadina conosce in prima persona: tempo fa, infatti, la sua abitazione è stata presa di mira dai ladri per ben due volte.

