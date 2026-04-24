Statale 36 incidente sul ponte Manzoni con 5 persone coinvolte

Questa mattina, alle 8, si è verificato un incidente sul ponte Manzoni lungo la statale 36, in direzione nord verso Lecco. A essere coinvolte sono state cinque persone, e le squadre di soccorso sono intervenute sul posto. La dinamica dell’incidente e le condizioni dei coinvolti non sono state ancora rese note. Sul luogo sono presenti forze dell’ordine e personale sanitario.