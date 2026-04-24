Statale 36 incidente sul ponte Manzoni con 5 persone coinvolte
Questa mattina, alle 8, si è verificato un incidente sul ponte Manzoni lungo la statale 36, in direzione nord verso Lecco. A essere coinvolte sono state cinque persone, e le squadre di soccorso sono intervenute sul posto. La dinamica dell’incidente e le condizioni dei coinvolti non sono state ancora rese note. Sul luogo sono presenti forze dell’ordine e personale sanitario.
Incidente con 5 persone coinvolte sul Ponte Manzoni alle 8 di questa mattina in direzione nord (Lecco) e soccorsi in azione. Dopo lo schianto tra auto, la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza della Croce San Nicolò in codice giallo.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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