Incidente sul ponte Manzoni lungo la Statale 36 con 4 persone coinvolte Code fino nel tunnel del Barro

Questa mattina alle 11, un incidente si è verificato sul ponte Manzoni lungo la Statale 36. Quattro persone sono rimaste coinvolte in uno scontro tra due auto. Il traffico si è bloccato subito, creando code che sono arrivate fino al tunnel del Barro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Schianto sul Ponte Manzoni e disagi al traffico con code fino nel tunnel del Barro. L'incidente che ha coinvolto quattro persone che viaggiavano a bordo di due auto, è avvenuto alle ore 11.30 di oggi, sabato 7 febbraio, lungo la Statale 36 in direzione nord, verso lo svincolo del Bione e il.

