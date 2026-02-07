Incidente sul ponte Manzoni lungo la Statale 36 con 6 persone coinvolte Code fino nel tunnel del Barro

Un incidente si è verificato questa mattina sul ponte Manzoni lungo la Statale 36, coinvolgendo sei persone a bordo di due auto. L’impatto si è verificato intorno alle 11 e ha causato lunghe code che hanno bloccato il traffico fino al tunnel del Barro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, mentre le auto sono state rimosse e la strada riaperta gradualmente. Nessuna informazione ancora sulle condizioni dei coinvolti.

Schianto sul Ponte Manzoni e disagi al traffico con code fino nel tunnel del Barro. L'incidente che ha coinvolto ben 6 persone che viaggiavano a bordo di due auto, è avvenuto alle ore 11.30 di oggi, sabato 7 febbraio, lungo la Statale 36 in direzione nord, verso lo svincolo del Bione e il centro.

