Garlasco Stasi escluso dalla scena del crimine | cosa emerge indagini verso la chiusura

A Garlasco, le indagini sulla scena del crimine sono in fase avanzata, con tutte le prove principali raccolte dopo mesi di verifiche e interrogatori. La persona al centro dell’indagine è stata esclusa dalla scena del crimine, mentre gli investigatori si preparano a chiudere il fascicolo. In questi giorni si stanno svolgendo incontri tra le autorità per valutare i passaggi successivi, mentre il caso continua a attirare l’attenzione dell’opinione pubblica.

Le carte sono ormai tutte sul tavolo, raccolte dopo mesi di verifiche, interrogatori e analisi. Un fascicolo che si avvicina al suo momento decisivo, mentre negli uffici giudiziari si intrecciano incontri e valutazioni su un caso che continua a far discutere. È una fase delicata, fatta di passaggi tecnici ma anche di possibili sviluppi inattesi. Perché ogni elemento, anche quello emerso all’ultimo momento, può cambiare il quadro di una vicenda giudiziaria tra le più controverse degli ultimi anni. Mancano pochi giorni alla chiusura dell’indagine sul delitto di Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. Oggi il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, incontrerà a Milano la procuratrice generale Francesca Nanni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Garlasco: le presenze fuori dalla scena del crimine | ARCHIVIO TRUE CRIME VLOG

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