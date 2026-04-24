A settembre 2023, il videogioco Starfield è stato pubblicato su PlayStation 5, suscitando reazioni contrastanti tra utenti e critici. Alcuni hanno apprezzato le nuove caratteristiche e la grafica, mentre altri hanno evidenziato limitazioni rispetto alle aspettative. La risposta del pubblico si è divisa tra entusiasmo e delusione, creando un dibattito acceso su ciò che il gioco offre realmente.

Al lancio di Starfield, nell’ormai settembre 2023, il responso di pubblico e critica creò la più classica della forbice: amore e odio, possibilità e limitazione, promesse e potenzialità. Il titolo Bethesda, dopo mesi, se non anni di intero silenzio, capo chino nei lavori, per poi arrivare alla pubblicazione, aveva tra le righe le più grandi promesse di rivoluzione ludica. Questa non è arrivata come spesso capita con il lancio dei giochi Bethesda. Questa inedita avventura spaziale stuzzicava l’interesse, aveva un comparto narrativo che si avviluppava attorno una grammatica di gioco consapevole dei suoi limiti, e in parte proprio questi sono stati il cavillo per cui in molti – scrivente compreso – dopo le prime decine di ore di gioco, poi hanno perso gradualmente interesse.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Starfield arriva su PlayStation 5: il riscatto oltre le stelle

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