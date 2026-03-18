starfield sbarca su playstation 5 con nuova espansione e aggiornamento rivoluzionario

Starfield arriva su PlayStation 5 dal 7 aprile, annunciato da Bethesda Softworks e Bethesda Game Studios. L’uscita è accompagnata da un aggiornamento gratuito e da una nuova espansione che amplia la narrazione del gioco. La versione per la console di Sony rappresenta una novità rispetto all’originale, che era disponibile esclusivamente su PC e Xbox.

Bethesda Softworks e Bethesda Game Studios hanno annunciato l’arrivo di Starfield su PlayStation 5 dal 7 aprile, accompagnato da un importante aggiornamento gratuito e da una nuova espansione narrativa. Si tratta di uno dei momenti più significativi per il titolo dal lancio nel 2023, con un pacchetto di contenuti pensato sia per i nuovi giocatori che per chi ha già esplorato l’universo del gioco. L’approdo su console PlayStation rappresenta un cambiamento importante, visto che finora il titolo era disponibile solo su Xbox Series e PC. Il prezzo sarà di 49,99 euro per l’edizione standard e 69,99 euro per quella premium, che includerà anche i contenuti aggiuntivi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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