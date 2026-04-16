Starfield su Switch 2 | arriva la prova che Bethesda punta a Nintendo

Un nuovo inserimento nel database dell’ente di classificazione di Taiwan ha alimentato le speculazioni su un possibile porting di Starfield su Nintendo Switch 2. La presenza di questo titolo nel database suggerisce che Bethesda potrebbe pianificare una versione del gioco per la console di Nintendo. Al momento, non ci sono annunci ufficiali, ma l’indicazione ha riacceso le discussioni tra gli appassionati.

Un nuovo inserimento nel database dell’ente di classificazione di Taiwan ha riacceso le speranze per un porting di Starfield su Nintendo Switch 2. La registrazione del titolo, che non specifica ancora una data di uscita o dettagli tecnici aggiuntivi, conferma i sospetti che circolavano già nei mesi scorsi riguardo l’interesse di Microsoft nel portare il proprio titolo spaziale su hardware Nintendo. Sfide tecniche e strategie di distribuzione di Bethesda. Il passaggio di un titolo dalle dimensioni monumentali di Starfield verso una console con specifiche inferiori rispetto a PS5, Xbox Series XS o ai sistemi PC rappresenta un ostacolo non trascurabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Starfield su Switch 2: arriva la prova che Bethesda punta a Nintendo Notizie correlate Starfield su Switch 2: Sviluppo a rischio, Bethesda valuta costi e profitti prima del lancio. Futuro incerto.L'attesa per l'arrivo di *Starfield* su Nintendo Switch 2 si fa sempre più amara, virando verso una potenziale cancellazione del progetto. The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Bethesda annuncia la versione Nintendo Switch 2Bethesda amplia il proprio supporto a Nintendo Switch 2 annunciando ufficialmente The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered per la nuova console. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Starfield vola verso Nintendo Switch 2? Il porting è appena stato classificato; Starfield per Nintendo Switch 2 è stato classificato a Taiwan; A quanto pare Starfield uscirà finalmente su Switch 2; Starfield sembra che stia andando verso Switch 2. Starfield in arrivo su Nintendo Switch 2? Spunta una classificazione in TaiwanDopo il recente debutto su PlayStation 5, Starfield ha ricevuto una classificazione in Taiwan per la versione Nintendo Switch 2. gamesource.it Starfield è stato classificato per Nintendo Switch 2Le voci su un possibile arrivo di Starfield su Nintendo Switch 2 tornano a farsi insistenti grazie a una nuova classificazione emersa a Taiwan. Il gioco è infatti comparso nel database dell'ente di cl ... it.ign.com Stando alle prime stime degli analisti, #Starfield avrebbe venduto 140.000 copie su PS5 al lancio, numeri non proprio ottimi per un grande titolo firmato Bethesda. x.com Starfield è approdato su PS5 pochi giorni fa, ma molti giocatori stanno già segnalando problemi tecnici anche gravi, ma Bethesda è intervenuta prontamente promettendo migliorie a breve. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook