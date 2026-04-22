Recentemente si è diffusa la notizia che Kendall Jenner e Jacob Elordi siano una coppia, con una relazione iniziata circa due mesi fa. La conferma ufficiale potrebbe non arrivare mai, come già successo in passato con altre storiche relazioni. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente la loro situazione, e le fonti vicine ai due hanno riferito di un legame nato in modo discreto.

A pochi giorni dall'avvistamento al Coachella, col gossip che è subito esploso visto il feeling tra i due, le prime conferme non hanno tardato ad arrivare: Kendall Jenner e Jacob Elordi si stanno davvero frequentando e questo flirt non sarebbe iniziato durante il popolare festival musicale in California, ma nei mesi scorsi, al riparo dagli sguardi indiscreti dei paparazzi. La storia d'amore tra la modella e influencer e il giovane attore australiano, al cinema fino a poche settimane fa con Cime tempestose al fianco di Margot Robbie, sarebbe nata all'improvviso un paio di mesi fa, quando i due sono stati presentati dalla più piccola della famiglia Kardashian-Jenner, Kylie, da quasi tre anni felicemente fidanzata con un altro degli attori più apprezzati del momento, Timothée Chalamet.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kendall Jenner e Jacob Elordi sono una coppia: "Si frequentano da un paio di mesi"

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