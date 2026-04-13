Stai attento con chi ti fai le fotografie | Pippo Midili attacca Cateno De Luca querela

Il clima politico nella città del Capo si agita in vista delle imminenti elezioni amministrative. Il confronto tra il sindaco uscente, ricandidato per un nuovo mandato, e il leader di un movimento politico locale si fa sempre più acceso. Recentemente, Midili ha rivolto un appello alla cautela sui social riguardo alle fotografie, mentre De Luca ha deciso di presentare una querela contro di lui. La situazione resta tesa e al centro del dibattito pubblico.

Si infiamma il clima politico in vista delle prossime elezioni amministrative nella città del Capo. Il confronto tra il sindaco uscente Pippo Midili, ricandidato alla guida del Comune, e il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca si trasforma in uno scontro sempre più duro, con toni che.🔗 Leggi su Messinatoday.it Solidarietà a Cateno De Luca dopo le intimidazioni: l’intervento di Riccardo PellegrinoABBONATI A DAYITALIANEWS La presa di posizione del vicepresidente del Consiglio comunale di Catania Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale... Campo largo con Cateno De Luca? Avs non ci sta: "Resti fuori, siamo incompatibili"Montalto e Giambrone chiedono chiarezza a Pd, M5S e alle altre forze della coalizione: "Sud chiama Nord ha accolto Pellegrino, condannato per...