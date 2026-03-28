Revisione auto | costo scadenza e cosa controllano?

La revisione delle auto prevede un costo di circa 79 euro, con una possibile variazione a circa 88 euro nel 2026. È obbligatoria per i veicoli che hanno superato i quattro anni dalla prima immatricolazione e deve essere effettuata ogni due anni successivamente. La verifica comprende controlli su diversi componenti del veicolo per garantirne la sicurezza e il rispetto delle norme.

La revisione auto costa 79,02 euro (possibile aumento a circa 88 € nel corso del 2026) ed è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, poi ogni 2 anni. Ecco cosa controllano, quanto costa e le novità del 2026. Quando fare la revisione. Prima revisione: 4 anni dalla prima immatricolazione. Successive: ogni 2 anni. Scadenza: entro l’ultimo giorno del mese corrispondente. Esempio: auto immatricolata a marzo 2022? prima revisione entro marzo 2026. Quanto costa. Tariffa attuale: 79,02 €. Possibile aumento: circa 88 € (aumento proposto, non ancora definitivo). Il prezzo include: controllo tecnico + IVA + diritti Motorizzazione. Centri privati possono aggiungere commissioni (5-15 € extra). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Revisione auto: costo, scadenza e cosa controllano? Articoli correlati Revisione auto scaduta: cosa si rischia davvero e cosa succede con l’assicurazioneLa revisione auto è un obbligo di legge, lo strumento attraverso il quale lo Stato - e dunque la collettività - verifica la sussistenza dei criteri... Leggi anche: Revisione auto: cosa succede se l'esito è Ripetere o Sospeso Revisione auto: che cos'è, quanto costa, cosa si rischia (a non farla) Contenuti utili per approfondire Revisione auto Discussioni sull' argomento Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento; Bollo auto: cos’è, come si calcola, scadenza, novità 2026 e pagamento. Revisione auto: ecco la nuova scadenza che pochi conosconoScopri la nuova scadenza per la revisione auto che pochi conoscono! Non farti trovare impreparato, leggi il nostro articolo per tutti i dettagli! tech-media.it Revisione auto, occhio alla scadenza da rispettare: verifiche, costi e sanzioni, cosa c'è da sapereTra le scadenze più importanti da rispettare per i proprietari di mezzi a quattro ruote, dal momento che si tratta di una norma prevista dal Codice della strada, c'è senza dubbio quella della ... ilgiornale.it REVISIONE AUTO Contattaci per un controllo professionale e in totale sicurezza • • • • • #grottaglie #renault #grottaglieinrete #dacia - facebook.com facebook