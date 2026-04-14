Stagione balneare 2026 tutto pronto per l’inizio | le date e le regole in Emilia Romagna

In Emilia-Romagna, la stagione balneare 2026 è quasi pronta a partire. La data ufficiale di inizio è fissata per il 16 maggio, dopo il weekend pasquale. Le autorità hanno stabilito le regole da rispettare e le date di apertura degli stabilimenti. La regione si prepara a ricevere i turisti e i visitatori per l’estate, con le attività sulla spiaggia che si svolgeranno secondo le normative previste.

Bologna - 14 aprile 2026 - L’estate sta arrivando e dopo la prima tintarella nel weekend pasquale ci si prepara al vero via libera per la stagione balneare che cadrà il 16 maggio. Quel giorno tutti gli stabilimenti sulla costa romagnola dovranno essere aperti. Ieri si è tenuto un confronto tra la Regione e Comitati balneari, Comuni, Capitanerie, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali sull’ordinanza regionale. Stagione balneare: le date in Emilia Romagna . Quest’anno i marinai di salvataggio saliranno in torretta in anticipo, sabato 16 maggio, con due settimane di anticipo, per poi scendere salutando l’estate domenica 20 settembre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stagione balneare 2026, tutto pronto per l’inizio: le date (e le regole) in Emilia Romagna Smog alle stelle, scatta l'allerta rossa in Emilia Romagna: stop ai diesel Euro 5. Tutte le regoleBologna, 4 marzo 2026 - Scatta l’allerta rossa per la qualità dell’aria in Emilia-Romagna. Inverno al bivio: dopo le piogge insistenti torna davvero il freddo artico? Date e previsioni meteo di febbraio in Emilia-RomagnaBologna, 29 gennaio 2026 – Se i Giorni della Merla hanno tradito le attese con più ‘caldo’ del previsto, anche l’inizio di febbraio sarà più mite di...