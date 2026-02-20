Addio dating app | preferiamo le connessioni nella realtà

Le persone annunciano di abbandonare le app di incontri dopo aver sperimentato delusioni e incontri poco autentici. La causa principale è il senso di distanza e superficialità che queste piattaforme spesso trasmettono, rendendo difficile creare connessioni vere. Molti scelgono di tornare a frequentare eventi sociali e locali, dove possono conoscere qualcuno guardandolo negli occhi. In alcune città, i caffè dedicati agli incontri stanno registrando un aumento di clienti, segno che le relazioni genuine trovano ancora spazio nella vita reale. La domanda è: questa tendenza continuerà a crescere?