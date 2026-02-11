Kallas | ‘elezioni in Ucraina non è una buona idea’

Il commissario europeo Kallas mette in dubbio l’organizzazione delle elezioni in Ucraina. Secondo lui, tenere votazioni mentre il conflitto armato continua non è una buona idea. La sua posizione arriva in un momento di grande incertezza, mentre in Ucraina si affrontano ancora sfide importanti legate alla guerra.

BRUXELLES, 11 FEB – “Tenere elezioni mentre la guerra è ancora in corso non è decisamente una buona soluzione”. Lo ha detto l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando alla ministeriale Difesa a Bruxelles, interpellata sulle notizie secondo le quali il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncerà elezioni nel Paese. Forse si può fare sperando nella pace “ma al momento non vedo i russi fare davvero sforzi per la pace”, ha detto. “La maggioranza dei Paesi europei ha nella propria Costituzione una disposizione per cui durante la guerra non si tengono elezioni”. “Quando ci sono attacchi dall’esterno, letteralmente non si possono tenere elezioni”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

