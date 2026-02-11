Kallas | ‘elezioni in Ucraina non è una buona idea’

Da imolaoggi.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario europeo Kallas mette in dubbio l’organizzazione delle elezioni in Ucraina. Secondo lui, tenere votazioni mentre il conflitto armato continua non è una buona idea. La sua posizione arriva in un momento di grande incertezza, mentre in Ucraina si affrontano ancora sfide importanti legate alla guerra.

BRUXELLES, 11 FEB – “Tenere elezioni mentre la guerra è ancora in corso non è decisamente una buona soluzione”. Lo ha detto l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando alla ministeriale Difesa a Bruxelles, interpellata sulle notizie secondo le quali il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncerà elezioni nel Paese. Forse si può fare sperando nella pace “ma al momento non vedo i russi fare davvero sforzi per la pace”, ha detto. “La maggioranza dei Paesi europei ha nella propria Costituzione una disposizione per cui durante la guerra non si tengono elezioni”. “Quando ci sono attacchi dall’esterno, letteralmente non si possono tenere elezioni”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

kallas 8216elezioni in ucraina non 232 una buona idea8217

© Imolaoggi.it - Kallas: ‘elezioni in Ucraina non è una buona idea’

Approfondimenti su Kallas Ucraina

Ue, Kallas: "Il costo del sostegno all'Ucraina è nulla rispetto ad una guerra"

Boston non sbaglia una mossa. Cavs, sicuri che Harden sia stata una buona idea?

I Boston Celtics si sono mossi bene sul mercato, portando a casa Vucevic per rinforzare la squadra.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Kallas Ucraina

Argomenti discussi: Kallas, tenere elezioni in Ucraina durante la guerra non è una buona idea; Video. Kallas: Mosca deve essere costretta a fare concession reali; Kallas, 'lavoriamo a un piano europeo per la pace in Ucraina'.

kallas elezioni in ucrainaKallas, tenere elezioni in Ucraina durante la guerra non è una buona idea(ANSA) - BRUXELLES, 11 FEB - Tenere elezioni mentre la guerra è ancora in corso non è decisamente una buona soluzione. Lo ha detto l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando alla ministeriale Di ... msn.com

kallas elezioni in ucrainaUcraina, Zelensky dice sì a Trump: Elezioni entro il 15 maggio, prossimi colloqui negli Usa il 17 o 18 febbraioDopo le anticipazioni del Financial Times arriva la precisazione di Zelensky: Senza sicurezza non ci saranno annunci ... ilgiornale.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.