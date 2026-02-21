Una coppia di frutti fa dimagrire toglie la fame e fa bene all' intestino

Un noto dietologo ha rivelato che una coppia di frutti aiuta a perdere peso, riduce la fame e favorisce l’intestino. Durante una trasmissione televisiva, ha spiegato quali sono e come integrarli nella dieta quotidiana. Un esempio pratico? Basta mangiarli a colazione o a merenda per ottenere benefici concreti. La scoperta ha già suscitato interesse tra chi cerca metodi naturali per migliorare la salute. Il consiglio è di conoscerli meglio e provarli.

© Gazzetta.it - Una coppia di frutti fa dimagrire, toglie la fame e fa bene all'intestino

La salute del corpo dipende da molte variabili e tra le principali c'è il cibo che mettiamo sulla tavola. Ospite a La volta buona, condotto da Caterina Balivo, il dietologo Ciro Vestita è intervenuto per svelare i frutti e gli abbinamenti migliori per perdere peso, abbattere la sensazione di fame e coccolare un po' il microbiota, cioè l'insieme di microrganismi che vivono in simbiosi nel nostro intestino. E tra tutti ce ne sono due che l'esperto raccomanda di consumare più spesso possibile. Vediamo quali sono. Il segreto per ridurre l'appetito e migliorare la motilità intestinale sta nell'accoppiata kiwi e mela.🔗 Leggi su Gazzetta.it Il kiwi vale per 3: toglie la fame, fa dimagrire e cura l’intestinoIl kiwi si conferma uno dei frutti più utili in cucina. Mangiare kiwi fa davvero bene all’intestino: arriva la conferma ufficialeL’intestino pigro e i problemi di gonfiore tornano a trovare una soluzione naturale. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Turismo, Italia regina dei matrimoni stranieri: +9,8% in un anno, una coppia su due punta sul wedding planner; A Cuneo c’è una start-up che crea cibo dalle alghe: facciamo del bene al pianeta; Vini per San Valentino: idee per bere bene (in coppia, ma non solo); L'arte del diavolo. Le illusioni di una coppiaIl Teatro Franco Parenti di Milano ospita L’illusione coniugale, fino all’11 gennaio, una commedia che esplora le fragilità e le contraddizioni delle relazioni di coppia. Lo spettacolo fa parte della ... grazia.it Quando l'amore diventa tossico: l'horror di una coppia «vera»Quando, in una coppia, l’amore travalica in una tossica codipendenza? Il tema è trattato in «Together», body-horror da domani al cinema. Presentato al Sundance, il festival del cinema indipendente ... corriere.it San Valentino da single, in coppia... o in tre Non importa come andrà, noi abbiamo la soluzione per tutte le evenienze Semifreddo ai frutti di bosco con inserto al frutto della passione. Ti aspettiamo in via Torino 149 a Nichelino - facebook.com facebook