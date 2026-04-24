Spread Btp-Bund chiude a 78,5 punti

Nella giornata di oggi, lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi a 10 anni si è attestato a 78,5 punti base. Il rendimento del Btp italiano si è fermato al 3,77%, mentre quello del Bund tedesco si è stabilizzato al 2,99 per cento. Questi dati riflettono la differenza tra i due titoli di riferimento europei al termine delle contrattazioni.

Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni a fine seduta si attesta a 78,5 punti base. Il rendimento del titolo italiano è al 3,77% e quello tedesco al 2,99 per cento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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