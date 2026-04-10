Lo spread Btp-Bund termina in rialzo a 78,5 punti

Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi ha chiuso a 78,5 punti base, in aumento rispetto ai 74 punti di venerdì. Il rendimento del decennale italiano si è attestato al 3,83%, in crescita rispetto al 3,7% precedente, mentre quello tedesco ha superato la soglia del 3 per cento. I mercati hanno osservato questa variazione in un contesto di fluctuazioni dei rendimenti sui titoli di Stato europei.

Lo spread fra Btp e Bund termina in rialzo a 78,5 punti base dai 74 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è salito al 3,83% (dal 3,7%), quello tedesco si è riportato sopra la soglia del 3 per cento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lo spread tra Btp e Bund in avvio sale a 78,8 puntiLo spread tra Btp e Bund in avvio è in rialzo a 78,8 punti dai 76,3 della chiusura di ieri.

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