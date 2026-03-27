Nella giornata del 27 marzo, lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi ha raggiunto i 97 punti base nei primi minuti di contrattazione, tornando così ai livelli registrati all'inizio della settimana. Durante lo stesso giorno, i rendimenti sui titoli di stato italiani sono saliti oltre il 4%, mentre si svolgeva l’ultima asta di marzo.

Nei primi minuti dopo l’apertura dei mercati finanziari del 27 marzo lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha toccato quota 97 punti base, tornando di fatto ai livelli di inizio settimana. Sono venuti meno infatti gli elementi che avevano riportato il differenziale sotto controllo nei giorni scorsi e il risultati è che i rendimenti dei titoli di Stato del nostro Paese sono andati oltre il 4%. Le trattative tra Iran e Usa citate dal presidente statunitense Trump, a cui i mercati avevano scelto di credere martedì, sembrano meno concrete di quanto la Casa Bianca volesse far credere. Gli Stati Uniti, nel frattempo, stanno continuando a mandare truppe in Medio Oriente e potrebbero invadere l’isola di Kharg. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 97 punti base, rendimenti oltre il 4% nel giorno dell’ultima asta di marzo

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