Taylor Swift infrange un nuovo record | è lei la più ascoltata al mondo

Taylor Swift ha raggiunto un nuovo record: la cantante è ora l'artista più ascoltata al mondo. La causa di questo risultato è la crescita costante delle sue piattaforme di streaming, che ha portato i suoi brani a essere ascoltati miliardi di volte. La cantante ha recentemente pubblicato un album che ha riscosso grande successo, contribuendo a questa vittoria storica. I fan di tutto il mondo continuano a condividere le sue canzoni, spingendo la popstar verso un nuovo traguardo. La sua musica sembra dominare le playlist globali senza sosta.

Nuovo record per Taylor Swift. Per il quarto anno di fila, è proprio lei l'artista più ascoltata al mondo. Il 2025 è stato senza dubbio un anno importante per Taylor Swift. Dopo la fine del fortunato The Eras Tour, la celebre pop star ha deciso di non rimanere con le mani in mano e solo lo scorso ottobre ha pubblicato il suo nuovo album di inediti, The Life of a Showgirl. Poche settimane dopo, come se non bastasse, la cantante è stata protagonista di due progetti evento, rilasciati su Disney Plus. Il primo è stato la versione estesa del film del The Eras Tour. Il secondo è stata la docu serie che ha mostrato la nascita, i retroscena e il backstage della tournée mondiale, che ha macinato sold out su sold out.